Nach einem Unfall in Petit-Saconnex GE ist ein Mann am Donnerstagnachmittag im Spital seinen Verletzungen erlegen.

Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstag in Petit-Saconnex GE ums Leben gekommen. Er war am frühen Morgen mit einem Auto frontal zusammengestossen.

Durch den Aufprall wurden er und sein Fahrzeug mehrere Meter weit weg geschleudert. Der 48-jährige Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht. Dort verstarb er am frühen Nachmittag, wie die Kantonspolizei Genf mitteilte.