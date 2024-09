Medizin Neue Erkenntnisse zu HIV-Heilung in Genf

Die Heilung eines HIV-Patienten in Genf ist mit einem Artikel in der renommierten Fachzeitschrift «Nature Medicine» bestätigt worden. Das Virus konnte bei ihm seit 32 Monaten nicht mehr nachgewiesen werden, wie das Universitätsspital Genf (HUG) am Dienstag mitteilte.