Frau (†52) in Carouge GE in eigener Wohnung totgeprügelt

In ihrer eigenen Wohnung in Carouge GE wurde eine Frau tot aufgefunden. Ihr Lebensgefährte steht unter Verdacht seine Partnerin getötet zu haben.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am frühen Samstagmorgen kurz nach 4 Uhr wurde eine Frau (†52) tot in ihrer Wohnung in der Rue Roi-Victor Amé in Carouge GE aufgefunden. Wie die Genfer Staatsanwaltschaft am Montag in einer Medienmitteilung schreibt, wurde die Leiche der Frau von einer Polizeistreife entdeckt, die von der Zentrale 144 alarmiert worden war.

Der Lebensgefährte der Frau steht unter Verdacht, sie getötet zu haben. Ersten Erkenntnissen zufolge starb das Opfer in der Nacht auf Samstag an den Folgen mehrerer Schläge und Tritte, die ihr von ihrem Lebensgefährten (49) zugefügt worden sein sollen. Ihr Partner wurde festgenommen und vernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Zwangsmassnahmengericht seine Untersuchungshaft an.

Für den Beschuldigten gilt wie immer die Unschuldsvermutung.