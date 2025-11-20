Die Genfer Kantonspolizei sucht nach einer verschwundenen Jugendlichen. Briséis Naomi O. wird seit Mittwoch vermisst, nachdem sie vor über einer Woche ihr Elternhaus verliess. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Spricht Französisch und Spanisch, trug schwarze Jacke und roten Rucksack

157 cm gross, 78 kg schwer, lange rote Haare und braune Augen

Am Donnerstag hat die Genfer Kantonspolizei eine Vermisstenmeldung veröffentlicht. Um diese Person geht es:

Briséis Naomi O. (16) verliess am 14. November ihr Elternhaus in Genf. Seit Mittwoch fehlt von ihr jede Spur. Sie spricht Französisch und Spanisch.

Sie ist 157 Zentimeter gross, wiegt 78 Kilogramm, hat lange rote Haare und braune Augen. Bei ihrem Verschwinden trug sie eine schwarze Jacke, dunkle Jeans, weisse Schuhe und einen roten Rucksack. Wer die Jugendliche gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Genfer Kriminalpolizei unter +41 22 427 75 10 oder mit der nächstgelegenen Polizeistation in Verbindung zu setzen.