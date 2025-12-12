Seit mehreren Tagen fehlt von Naim K. jede Spur. Jetzt bittet die Genfer Kantonspolizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Marian Nadler Redaktor News

Die Kantonspolizei Genf bittet die Bevölkerung um Hinweise im Fall des Vermissten Naim K. (51). Er verliess seinen Wohnsitz in Onex GE am Samstag, den 6. Dezember.

Er ist 174 Zentimeter gross, von normaler Statur und hat kurzes, braunes, schütteres Haar und einen grauen Bart. Am Tag seines Verschwindens trug er eine Jeans, eine dunkle Jacke und einen dunklen Pullover.

Jeder, der diesen Mann gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Genfer Kriminalpolizei unter +41 22 427 75 10 oder mit der nächstgelegenen Polizeistation in Verbindung zu setzen.