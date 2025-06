Am Montag fuhr ein Traktor bei einem Manöver in Russin GE auf die Bahngleise und wurde dabei von einem TGV erfasst.

TGV rast bei Genf in einen Traktor

1/2 Der Zug wurde bei dem Unfall beschädigt. Foto: keystone-sda

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Traktor ist am Montag bei einem Manöver in Russin GE auf den Bahngleisen gelandet und von einem TGV erfasst worden. Der Traktorfahrer schwebt nicht in Lebensgefahr. Keiner der rund 200 Zugpassagiere wurde verletzt, wie der Genfer Feuerwehr- und Rettungsdienst mitteilten.

In Zusammenarbeit mit den Feuerwehrleuten des Lösch- und Rettungszuges der SBB sicherten die Männer des Genfer Feuerwehr- und Rettungsdienst (SIS) den Zug und schnitten die Verkleidungsbleche, die sich zu lösen drohten, ab. Der TGV wurde anschliessend zum Bahnhof Genf-Cornavin gebracht.

Traktorfahrer aus Fahrzeug geschleudert

Der auf der Bahnlinie eingeklemmte Weinbau-Traktor wurde mit Hilfe eines SBB-Zuges mit Kran geborgen. Der Traktorfahrer war vor dem Zusammenstoss mit dem TGV aus dem Gefährt geschleudert worden. Er wurde verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr, wie es in der Mitteilung des SIS weiter hiess. Der TGV war mit 95 Kilometern pro Stunde (km/h) unterwegs. Der Einsatz der Rettungskräfte dauerte drei Stunden.