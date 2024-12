Zwei Männer wurden nach Paketbomben-Explosionen in Genf festgenommen. Ein zwölfjähriges Mädchen wurde bei einer der Vorfälle schwer verletzt. Die Verdächtigen, Brüder, bestreiten alle Vorwürfe.

Explosionen im Oktober und November in Genf

Auf einen Blick Zwei Männer nach Paketbomben-Explosionen in Genf festgenommen

Brüder verdächtigt, auch in dritte Explosion in Plan-les-Ouates verwickelt zu sein

Zwölfjähriges Mädchen bei einer der Verpuffungen schwer verletzt worden

Daniel Macher Redaktor News

Nach den beiden Explosionen von Paketbomben im August und November in St.-Jean und Grange-Canal im Kanton Genf sind zwei Männer festgenommen worden. Ein zwölfjähriges Mädchen war bei einer der Verpuffungen schwer verletzt worden.

Der Genfer Anwalt eines Tatverdächtigen bestätigte am Freitag entsprechende Berichte der «Tribune de Genève» und von «20 Minutes».

«Mein Mandant hat nichts mit diesem Fall zu tun und bestreitet alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe», betonte er. Die Ermittlungen liegen in den Händen der Bundesanwaltschaft (BA). Sie ist für Fälle zuständig, in denen Sprengstoff verwendet wurde. Die beiden Verdächtigen sind Brüder. Einer wurde im Wallis festgenommen, der andere in Genf.

Weiter wird berichtet, dass das Duo verdächtigt wird, in eine dritte Explosion verwickelt zu sein, die sich im April dieses Jahres ereignet hatte. Dabei war ein Briefkasten in der Rue du Vélodrome in Plan-les-Ouates GE ins Visier genommen worden.