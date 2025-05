Er wollte Beamte angreifen Polizei schiesst auf bewaffneten Mann – tot

In Genf hat die Polizei einen mit einem Messer bewaffneten Mann erschossen. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Rue Rothschild in Les Pâquis. Der Angreifer starb trotz Wiederbelebungsversuchen am Tatort.