Ein 51-jähriger Mofafahrer ist nach einem Zusammenstoss mit einem Velofahrer in Genf im Spital verstorben. Der Velofahrer erlitt nur leichte Verletzungen. Der Unfall ereignete sich bereits am 17. November.

Mofafahrer fuhr in falscher Richtung und prallte frontal mit Jugendlichem zusammen

Bei einem Unfall am 17. November bei Bernex GE kollidierten ein Mofafahrer (†51) und ein 16-jähriger Velofahrer, wie die Kantonspolizei Genf am Mittwoch mitteilt. Kurz vor 8.45 Uhr rückte die Polizei zu dem Unfall aus, der sich auf der Route de Chancy, auf Höhe des Chemin de Paris ereignet hatte.

Gemäss ersten Erkenntnissen war der Velofahrer auf einem Radweg unterwegs, als ihm der Mofafahrer entgegenkam. Der Mofalenker fuhr in falscher Richtung und prallte frontal mit dem Jugendlichen zusammen. Beide stürzten zu Boden. Der Mofafahrer wurde beim Sturz zusätzlich verletzt, als er mit seinem Helm die rechte Seite eines korrekt fahrenden Autos streifte.

In kritischem Zustand wurde der Mofafahrer mit der Rega ins Universitätsspital Genf geflogen. Am vergangenen Montag verstarb der Mann an den Folgen des Unfalls. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um den genauen Unfallhergang zu klären.