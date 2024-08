Am späten Montagnachmittag hat sich im Genfersee bei Nyon VD ein Badeunfall ereignet. Ein französischer Staatsbürger verstarb.

Die Runde im Genfersee überlebte der Franzose nicht. (Symbolbild)

Am Montag, gegen 16.55 Uhr, meldete ein Augenzeuge der Waadtländer Polizei, dass ein Schwimmer am Strand von Nyon in Schwierigkeiten geraten war. Der Rettungsdienst war schnell vor Ort, suchte die Gegend ab und konnte den bewusstlosen Schwimmer ausfindig machen.

Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche verstarb das Opfer. Es handelte sich um einen französischen Staatsbürger (†58), der in seinem Heimatland wohnte.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. Die Ermittlungen laufen.