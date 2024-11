Menschenleere Bahnsteige Genfer Bahnhof zwanzig Stunden lang ohne Züge

In Genf sind die Bahnsteige des Bahnhofs Cornavin am Sonntagmorgen menschenleer gewesen. Zwanzig Stunden lang verkehrte kein einziger Personenzug. Die Unterbrechung des Bahnverkehrs ermöglichte es den SBB, ihre neue computergesteuerte Leitstelle in Betrieb zu nehmen.