Im kleinen Mulegns GR entsteht gerade der grösste 3D-gedruckte Turm der Welt. Eine Kulturstiftung will damit Touristen in den Ort bringen. Und ihn retten. Einfach ist das nicht.

Rebecca Wyss Redaktorin Gesellschaft / Magazin

Die Mittagssonne hängt wie ein lodernder Strohball über den Häusern in Mulegns GR, verteilt ihre Hitze über das Tal und seine Hänge. Die Kühe stehen stoisch still bei der Tränke, schütteln nur ab und zu ihre Grinde – lästige Fliegen. An diesem Tag im vergangenen Juli kann Giovanni Netzer (56) nicht einmal an eine Pause denken. Er muss gehen. Immer weiter. Sonst steht hier alles still. Der Stiftungsleiter und Theatermacher schreitet zügig der Hauptstrasse entlang. Hinter ihm her trottet ein Grüppli von älteren Frauen und Männern mit Rucksack und hochgezogenen Socken. Sie nehmen an seiner Führung teil, weil sie mehr darüber erfahren wollen, was sich hinter dem Baugerüst und den Blachen mitten im Dorf verbirgt. Die ersten kalkfarbenen Säulen des Turms schimmern durch – «Tor Alva» auf Romanisch («Weisser Turm»). Netzer stellt sich vor das Gerüst, das ihn wie einen Zwerg erscheinen lässt, und sagt: «Der Turm ist ein grosses Experiment.»

Ein Weltrekord. Nichts weniger hat Giovanni Netzer mit dem Turm vor. Ausgerechnet in diesem 13-Seelen-Dorf, dem kleinsten Graubündens. 30 Meter hoch soll er werden. 300 Tonnen schwer. Aus 32 Betonsäulen zusammengebaut. Mit Kosten von rund 4 Millionen Franken. Im Frühling fertigte der Roboterarm des 3D-Druckers an der ETH Zürich die Säulenelemente. Ein solcher Turm mit dieser Höhe ist weltweit einzigartig. Aber auch anspruchsvoll.

Der Theatermacher: Giovanni Netzer. Foto: Thomas Meier

Giovanni Netzer führt die Gruppe auf die Baustelle. In das ausgehöhlte Häuschen, auf das der Turm gebaut wird und wo es an diesem Tag nach frischem Beton riecht. «Ins Kühle», sagt er, seine Stimme hallt bis zu den Säulen hoch, die auf der Etage über ihren Köpfen schon verbaut sind. Weisse Turnschuhe, helles Leinenhemd, eine schlichte Brille – alles an diesem Mann ist unauffällig. Nichts daran verrät, dass er Dinge denkt und tut, die sich sonst kein anderer im Kanton traut.

Mulegns GR kämpft mit Abwanderung und Verfall. Die Kulturstiftung Origen kauft nun alte Bauten auf, renoviert sie und erweckt sie zu neuem Leben. Foto: Thomas Meier 1/8

Er wagt etwas

Netzer leitet die Stiftung Origen und hat mit ihr viel an Kunst und Kultur in die Bündner Bergorte gebracht. Und sie aufgewertet. Das brachte der Organisation 2018 den Wakkerpreis ein, mit dem der Heimatschutz besonders gute Baukultur auszeichnet. Unter den bekanntesten Projekten ist der rote Turm, den alt Bundesrat Alain Berset 2017 eröffnete. Der zehneckige Holzbau stand auf dem kargen Julierpass, namhafte Tanz- und Theaterhäuser bespielten ihn. Ähnliches plant Netzer für Mulegns. Doch geht es diesmal um mehr: Er will die frühere Grandezza des Orts wieder aufleben lassen. Und das nachhaltig. Mulegns war im vorletzten Jahrhundert ein Tourismus-Hotspot.