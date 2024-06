Gerade blühen in den Bergen wieder unzählige Blumen. Doch was sieht man da? Wir haben die Erfinderin einer Alpenblumen-App gefragt: Renata Caviglia (68). Im Interview spricht sie über ihre Lieblingsblume, Orchideen-Diebstahl und ihre neue Leidenschaft: das Fernwandern.

Renata Caviglia brachte die App Alpenblumen Finder Europa 2012 in den App-Store. Rund 310 Blumen fotografierte sie über Jahre für die App.

Die Blumen stört das schlechte Wetter der letzten Wochen nicht. Der Bergfrühling hat schon länger begonnen. Was sieht man derzeit, und wo?

Jetzt sollten ganz viele Enziane und Orchideen blühen, darunter vor allem Knabenkräuter. Viele Orchideenwiesen hat es in der luzernischen Biosphäre Entlebuch, in der Umgebung von Alpnach in Obwalden, in der Fräkmünt-Gegend, das im Pilatus-Gebiet liegt. Weiter oben ist weniger zu sehen. Da liegt noch Schnee.

Steht der Schnee den Blumen im Weg?

Der Schnee ist auch eine Chance. In den Skigebieten, wo die Pisten sind, bleibt er länger liegen. Im Kühboden im Wallis habe ich an Stellen, wo vorher die Piste war, schon oft Krokusse gesehen. Und das im Sommer. Solche Überraschungen sind das Tolle an den Bergen. Plötzlich steht man in hohen Lagen vor Blumen, die weiter unten schon lange verblüht sind. Bei Frühlingsenzian, Soldanelle, wilden Primeln und der Alpen-Aurikel kann das gut passieren.

Renata Caviglia ist 1955 geboren und in Luzern aufgewachsen. Erst machte sie die Handelsschule, dann die Betriebswirtschaftsschule. Sie arbeitete danach im administrativen Bereich. Daneben ging sie ihren vielen Interessen nach. 1996 eröffnete sie den ersten Frauen-Musikladen in Luzern, wo sie CDs verkaufte und Konzerte organisierte. Später besuchte sie Kurse in Fotografie und Webdesign. 2012 ging die erste Version der Alpenblumen-Finder-App in den App-Store. Hinzu kam die App «Wildblumen-Finder Schweiz». Beide findet man nur im Apple-Store. Sie helfen durch Angaben zu Namen, Foto und Eigenschaften, die Blumen zu bestimmen. Renata Caviglia hat drei erwachsene Kinder. Sie lebt in Luzern.

Auf welcher Höhe finden Sie die interessantesten Blumen?

Am besten gefällt es mir ab 2000 Metern. Dort fängt es ab Juli und August an, zu blühen. Aber nur kurz. Je höher, desto weniger Zeit haben die Blumen dafür. Vor allem, wenn der alte Schnee wie dieses Jahr spät schmilzt und der nächste bald kommt. Dort findet man das Edelweiss. Oder den Himmelsherold, ein kleines extrem blaues Blüemli. Die Blüte sieht aus wie ein Vergissmeinnicht. Extrem schön. Er wächst ab 2500 Metern in den Felsen.