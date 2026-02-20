Strasse zum Klöntalersee bis auf Weiteres gesperrt

Die Klöntalerstrasse im Kanton Glarus bleibt zwischen Rhodannenberg und Vorauen wegen Lawinengefahr gesperrt. Aktuell herrscht im Glarnerland erhebliche Lawinengefahr der Stufe 3.

Im Gebiet herrscht Lawinengefahr Stufe 3, erhebliche Gefahr

Sie ist besonders bei Ausflügern beliebt: Die Klöntalerstrasse, die zum Klöntalersee führt. Der Kanton Glarus hat nun entschieden, dass die Strasse aktuell zwischen Rhodannenberg und Vorauen (Seestrecke) bis auf Weiteres wegen Lawinengefahr gesperrt ist.

Lawinengefahr der Stufe 3

Im betroffenen Gebiet gilt derzeit Lawinengefahr Stufe 3 (erheblich). Die nächste Information möchte das zuständige Departement am späteren Freitagnachmittag geben.

Die Lawinengefahr dürfte auf das Wochenende hin abnehmen. Die Temperaturen werden milder, wie Meteo-News-Experte Roger Perret am Donnerstag gegenüber Blick erklärte.

Es wird aber erstmal nass. Am Samstag liegen die nördlichen Regionen der Schweiz in der ersten Tageshälfte unter dem Einfluss einer Warmfront, die besonders im Alpenraum immer wieder Regen bringt. Am Nachmittag zieht die Störung nach Osten ab.