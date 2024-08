Wegen Bedingungen in Einzelhaft

Die von Brian Keller geforderte Genugtuung für rechtswidrige Haftbedingungen während 20 Tagen Einzelhaft im Jahr 2017 ist mit 50 Franken pro Tag zu tief angesetzt worden. Dies hat das Bundesgericht entschieden. Das Zürcher Obergericht muss die Sache nun neu beurteilen.

Konkret geht es um 20 Tage, die Keller in der Sicherheitsabteilung des Bezirksgefängnisses Pfäffikon verbrachte. Dorthin hatte man ihn wegen seines äusserst aggressiven Verhaltens und Drohungen gegen das Gefängnispersonal verlegt. Die Einzelhaft war aufgrund der Umstände grundsätzlich angemessen, hält das Bundesgericht in einem am Freitag veröffentlichten Urteil fest.

Verstoss gegen das Verbot unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung

Das renitente Verhalten des Gefangenen habe das Gefängnispersonal vor grosse Schwierigkeiten gestellt. Dennoch seien die Behörden verpflichtet, alles Mögliche zu tun, um menschenrechtskonforme Haftbedingungen zu gewährleisten. Die Möglichkeiten dazu hätten bestanden und die tatsächlichen Haftbedingungen liessen sich in verschiedener Hinsicht nicht rechtfertigen.

Insgesamt liege ein klarer Verstoss gegen das Verbot unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung vor. Daran ändere nichts, dass den Gefängnismitarbeitenden keine Absicht zur Demütigung oder zur Erniedrigung des Beschwerdeführers vorgeworfen werden könne.

Er musste ständig Fussfesseln tragen

Die Haftsituation sei zurückzuführen auf eine Überforderung im Umgang mit dem Inhaftierten und auf ungenügende Betriebsabläufe und eine ungenügende Gefängnisinfrastruktur.

Das bewegte Leben des Brian Keller Brian Keller, früher bekannt als «Carlos», hatte eine turbulente Jugend mit mehreren Inhaftierungen. Bereits mit zehn Jahren wurde er fälschlicherweise wegen Brandstiftung verhaftet. Mit 15 folgte eine Haftstrafe von neun Monaten wegen eines Messerangriffs in Zürich. Er durchlief ein teures Betreuungsprogramm, das nach öffentlichem Druck abgebrochen wurde. Während seiner Haftzeit kam es zu Konflikten mit Sicherheitskräften, darunter ein Vorfall in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies, bei dem er nach einem Angriff auf das Personal erneut in Sicherheitsverwahrung genommen wurde. Die Uno kritisierte mehrmals die Haftbedingungen und forderte eine Beendigung seiner langen Isolationshaft. Trotz Versuchen, sein Leben zu stabilisieren, folgten weitere Verurteilungen, zuletzt 2023 zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren für verschiedene Delikte, einschliesslich Körperverletzung und Sachbeschädigung. Im November letzten Jahres kam Brian dann vorerst frei, zumindest bis zu seiner erneuten Verhaftung am vergangenen Mittwoch.

Keller musste ständig Fussfesseln tragen, war nur mit einem sogenannten «Psychiatrie-Poncho» bekleidet und verfügte über keinerlei Mobiliar. Es fehlten ihm wochenweise Matratze, Decke, Hygieneartikel, Beschäftigungsmöglichkeiten und Hofgang.

Unzulässige Einschränkungen hinnehmen müssen

Das Zürcher Obergericht hätte berücksichtigen müssen, dass mehrere Elemente zu beanstanden waren, schreibt das Bundesgericht. Es verweist auf einen seiner Entscheide, in dem es in einem Fall, wo lediglich ein Element der Haftbedingungen zu beanstanden war, eine Genugtuung von 50 Franken pro Tag als angemessen erachtete.

Keller habe zahlreiche unzulässige Einschränkungen hinnehmen müssen und dem sei zu wenig Rechnung getragen worden. Das bedeute aber nicht, dass Keller Anspruch auf die von ihm geforderten 40'000 Franken habe.