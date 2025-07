Eine Schweizer Familie freute sich auf die lang ersehnten Ferien in Hurghada. Am Samstag um 6 Uhr hätte es losgehen sollen. Was folgte, war eine zehnstündige Odyssee. Die Passagiere beklagen: «Es hat uns niemand informiert.»

Mit riesiger Vorfreude reiste Familie P.* am Samstagmorgen an den Flughafen Zürich. Ihr Ziel: der ägyptische Ferienort Hurghada. Um 5.45 Uhr hätte der Chair-Airlines-Flug von Lara P.* und ihren zwei Kindern (4, 9) in Kloten abheben und sie in Richtung Süden bringen sollen. Doch daraus wurde nichts.

Die Abflugzeit wurde immer weiter nach hinten verschoben. «Wir sitzen seit Stunden am Flughafen fest», schildert die Schweizerin die Situation gegenüber Blick. Niemand wusste, was los ist. «Wir sind seit sechs Uhr am Gate und kein Mensch kann uns weiterhelfen. Es ist eine Katastrophe.»

«Alle sind hässig»

Der Frust bei den Passagieren wurde laut P. immer grösser. «Die Kommunikation ist wirklich schlecht. Wir sind alle hässig hier.» Gegen 12 Uhr sei die Stimmung endgültig gekippt.

«Wir haben alle kleine Kinder dabei. Meine Kinder sind seit 2 Uhr wach und wir wissen einfach nicht, wann wir fliegen können.» Hinzu kommt: Im Kanton Zürich beginnen an diesem Wochenende die Sommerferien. Dementsprechend gut gefüllt sind auch die Flüge.

Das steckt hinter der Verspätung

Kurz vor 13 Uhr erreicht Familie P. schliesslich die Nachricht, dass die Maschine statt um 5.45 Uhr nun um 15.45 Uhr auf die Startpiste rollen wird. Der Grund: Ein Flugzeug müsse zuerst organisiert werden. «Es hiess am Schalter, dass Chair Airlines zuerst einen Flieger mieten muss», erklärt das aufgebrachte Mami.

Auf Blick-Anfrage nimmt Chair Airlines zur Flugverspätung Stellung: «Leider mussten wir eine Verspätung vermelden, da einer unserer Airbus A320 durch ein Fahrzeug am Flughafen beschädigt wurde. Chair Airlines hat umgehend die Organisation eines Ersatzflugzeugs in die Wege geleitet. In der Hochsaison gestaltet sich die sofortige Bereitstellung jedoch als besonders herausfordernd.»

Gutscheine und Hotelunterkunft

Die Fluggesellschaft bedauert den Vorfall und die für die Gäste entstandenen Unannehmlichkeiten. «Umso erfreulicher ist es, dass es uns trotz der aktuell stark frequentierten Reisezeit gelungen ist, erfolgreich eine Ersatzmaschine bereitzustellen.» Gegen den Vorwurf der fehlenden Kommunikation wehrt sich Chair Airlines: «Unsere Passagiere wurden informiert und mit Essens-Gutscheinen versorgt. Des Weiteren wurde eine Hotelunterkunft angeboten.»

Mit 12 Stunden Verspätung schaffte es Familie P. am Samstagabend doch noch nach Hurghada. Zurück bleibt jedoch ein bitterer Beigeschmack. «Es war leider kein tolles Erlebnis», so Lara P.

* Namen geändert