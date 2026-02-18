Frischwarenabteilung im Coop Saas-Fee VS leergefegt

Blick-Leser Benedikt Bähler trifft bei seinem Einkauf am Dienstag im Coop in Saas-Fee VS fast der Schlag: Die Frischwarenabteilung ist komplett leergefegt. Bereits um drei Uhr Nachmittags gibts kein frisches Gemüse und keine Früchte mehr. «Aber auch bei den Milch- und Fertigprodukten waren einige Waren vergriffen», schildert Bähler gegenüber Blick die Lage. Ebenso bei den Teigwaren. Seine Vermutung: Die Einwohner decken sich während der starken Schneefälle noch mit genügend Lebensmitteln ein. Damit ihnen nicht dasselbe droht wie Familie Käser: Diese ist zurzeit in ihrem Ferienhaus in Arbaz VS eingeschneit – und hat keine Lebensmittel mehr.

Trotzdem ist Bähler der Ansicht, dass Hamsterkäufe wegen des Schneegestöbers nicht nötig seien. «Ich habe es an den völlig überfüllten Körbli und Wägeli gesehen. Die Leute hamstern jetzt alles weg, und am Wochenende, wenn sie wieder ins Unterland fahren, schmeissen sie es weg», ärgert er sich.

Eine Coop-Mitarbeiterin bestätigt die teilweise leeren Regale. Man habe am Morgen wegen der gesperrten Strasse keine Lieferung erhalten, deshalb fehle es an Frischprodukten wie Früchte, Gemüse und Milch. «Heute war viel los, schliesslich sind Sportferien», so die Mitarbeiterin gegenüber Blick. Man hoffe nun, dass die Strasse bald wieder befahrbar ist. «Dann bekommen wir wieder frische Produkte.»

Auf Nachfrage von Blick erklärte Coop, dass eine Anlieferung in Saas-Fee, Saas-Grund und Münster am Dienstag aufgrund gesperrter Strassen nicht möglich gewesen sei. «Einige Frischprodukte sind derzeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.» Die Verfügbarkeit von Grundnahrungsmitteln sei jedoch gewährleistet. Man stehe mit den verantwortlichen Behörden vor Ort in Kontakt.