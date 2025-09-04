Jetzt ziehen heftige Gewitter über die Schweiz

Heftige Unwetter fegen derzeit über die Schweiz und sorgen für erhebliche Warnungen der Stufe 3 in mehreren Regionen. Meteo Schweiz rät zur Vorsicht, da starke Winde und Gewitter die Sicherheit gefährden können.

Für Donnerstagabend sind heftige Unwetter über der Schweiz angekündigt.

Janine Enderli Redaktorin News

Der Regen peitscht, die Winde fegen über den See und das andere Ufer ist kaum mehr sichtbar: Derzeit fegen heftige Unwetter über die Schweiz. Ein Leservideo zeigt, wie das Unwetter auf Cudrefin VD trifft. Der Schweizer berichtet, dass die Sturmfront den Ort mit voller Wucht getroffen hat.

Ein Blick auf die Warnkarte von Meteo Schweiz zeigt: In mehreren Regionen warnt der Bund vor Gewittern der Warnstufe 3 (erhebliche Gefahr). Diese Gebiete sind betroffen:

Teile des Kanton Juras

Tavannes-Moutier FR

Colombier NE

Region Biel

Region Murten-Kerzers

Yverdon VD

Region Nyon VD

Meteo Schweiz warnt vor dem Aufenthalt an exponierten Orten und abbrechenden Ästen. Zudem sollen steile Hänge gemieden werden.

Zelle zieht über die Schweiz

Die Gewitterzelle zieht anschliessend von Osten in Richtung des Kantons Aargaus, Zürich und anschliessend in die Ostschweiz

In folgenden Regionen sind Gewitter der Stufe 3 (erhebliche Gefahr) möglich:

Emmental

Entlebuch

Teile des Kanton Aargaus

Region Zürich

Zentralschweiz

Bodenseeregion

Rheintal

Berner Oberland

Eine Leserreporterin, die gerade auf dem Heimweg aus Helsinki ist, berichtet von Verzögerungen im Flugverkehr. Aufgrund von für später erwarteten Unwettern über der Schweiz habe sich der Start ihres Fluges in Richtung Zürich verspätet. Wie der Flughafen Zürich auf Anfrage mitteilt, ist der Flugverkehr in Kloten betroffen: «Aufgrund der aktuellen Wetterlage kommt es am Flughafen Zürich zu Verspätungen und Flugausfällen. Wie weitreichend die Folgen für den Flugbetrieb sind, hängt von der Entwicklung der Wetterlage ab und kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden.»