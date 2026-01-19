Ein Mann hat einem Bericht zufolge zwei Mädchen in Egnach im Kanton Thurgau angesprochen, als diese auf dem Weg zur Schule waren. Die Polizei schliesst einen Zusammenhang mit einem ähnlichen Fall im Kanton St. Gallen derzeit nicht aus.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Am Montagmorgen hat ein bislang unbekannter Mann in Egnach TG zwei Primarschülerinnen auf dem Schulweg angesprochen. Das berichtete zuerst das «St. Galler Tagblatt» unter Berufung auf einen Elternbrief, der in regionalen Facebook-Gruppen kursiert.

Die beiden Mädchen hätten sich demnach richtig verhalten. Sie hätten sich sofort entfernt und ihren Klassenlehrpersonen von dem Vorfall berichtet. Weiter heisst es, die Kantonspolizei Thurgau sei informiert worden. Die Schule habe auf Empfehlung der Polizei keine weiteren Massnahmen ergriffen, zitiert die Zeitung die Schulleitung.

Ein Polizeisprecher sagte der Zeitung: «Die Kantonspolizei Thurgau hat umgehend Massnahmen eingeleitet.» Weitere Angaben machte er jedoch nicht. Eine Festnahme habe es noch nicht gegeben.

Zusammenhang mit anderem Vorfall nicht ausgeschlossen

In Rorschacherberg SG ereignete sich vergangene Woche ein ähnlich besorgniserregender Vorfall. Ein unbekannter Mann hatte innert drei Tagen drei Schulkinder angesprochen und sie in sein Auto locken wollen, wie das «St. Galler Tagblatt» ebenfalls berichtete.

Auch in diesem Fall ergriff die Polizei laut Bericht entsprechende Massnahmen, äusserte sich aber aus taktischen Gründen nicht zu Details.

Die Kantonspolizei Thurgau teilte der Zeitung am Montag mit, ein Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. «Diesbezüglich stehen wir in Kontakt mit unseren Kolleginnen und Kollegen in St. Gallen.»

Was Eltern und Kinder tun können

Immer wieder ereignen sich solche Vorfälle in der Schweiz. Doch wie sollen Kinder reagieren? Und was können Eltern tun?

Frank Kleiner von der Zuger Polizei erklärte im vergangenen Juni gegenüber Blick: «Sagt eurem Kind, dass es nicht mit Fremden sprechen oder mitgehen soll.» Kinder sollen ausserdem laut Nein rufen, sobald jemand etwas macht, was nicht in Ordnung ist. «Sie sollen aus der Situation weglaufen – zu einem vertrauenswürdigen Erwachsenen – und um Hilfe bitten.» Ausserdem sollen Kinder wissen, dass sie sich nicht durch Süssigkeiten oder Ähnliches anlocken lassen sollen.