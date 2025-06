So wird das Wetter am Pfingstwochenende

Darum gehts Wechselhaftes Pfingstwetter im Norden, sonnig im Süden. Hochdruckwetter nach Pfingsten

Pfingstmontag ist der beste Tag für Ausflüge mit angenehmem Wetter

Ab Donnerstag hochsommerliche Temperaturen um oder knapp 30 Grad erwartet

Johannes Hillig Redaktor News

Hagelstürme, Regenschauer und heftige Gewitter: Schön ist anders. In den vergangenen Tagen zogen dunkle Wolken über die Schweiz. Im Wallis riss eine Schlammlawine sogar die provisorische Notbrücke im oberen Val de Bagnes weg.

Wer jetzt dafür auf tolles Sommerwetter als Entschädigung hofft, muss stark sein. Denn: Das Sauwetter geht erstmal weiter. Heisst: Pfingsten fällt ins Wasser!

Freitag

«Mit einer südwestlichen Strömung erreicht uns zwar warme, aber auch etwas angefeuchtete und labil geschichtete Luft», schreibt Roger Perret von Meteo News über den Freitag. Das bedeutet: Es kommt im Lauf des Tages immer wieder zu Schauern. Vor allem im Jura und Umgebung, aber auch in den Voralpen. Teilweise sind auch Gewitter möglich.

Der Bund hat für Teile der Westschweiz sogar die Gefahrenstufe 3 von 5 ausgerufen. Sie gilt bis Samstagmorgen. Der Grund: erhebliche Gefahr durch Gewitter. Besonders heftig soll es zwischen 20 Uhr am Freitag und 2 Uhr am Samstag sein. Möglich sind Starkregen, Hagel und viele Blitze.

Pfingstsamstag

Der Pfingstsamstag wird nass – und wie. Regen und Gewitter sind angesagt. «Der Samstag ist der schlechteste und nasseste des verlängerten Pfingstwochenendes», so Meteorologe Perret weiter.

0:36 Am Mittwochmorgen: Leservideo zeigt starkes Hagelgewitter in Lufingen ZH

Wie immer bei Südwestlagen sei es dabei für die Wettermodelle schwierig, die einzelnen Feuchteschübe richtig zu modellieren. So gibt es auch bezüglich Ablauf der Niederschläge verschiedene Ansätze. Grundsätzlich gilt: Es muss den ganzen Tag mit Regen und Gewittern gerechnet werden. Wer rausgehen möchte oder muss, sollte sich entsprechend vorbereiten. Regenschirm oder Regenschutz einpacken.

Pfingstsonntag

Perret: «Am Pfingstsonntag befinden wir uns am Südrand eines Trogs innerhalb einer Westströmung, die Luft ist vor allem ganz im Norden und Osten noch leicht angefeuchtet.» Es wird also etwas besser als am Samstag. Richtig toll wird es allerdings nicht. Es gibt teilweise sonniges Wetter mit «vereinzelten Regengüssen». Dazu kommt auch noch ein starker Wind mit bis zu 60 km/h.

Im Westen und Süden der Schweiz kann man sich besonders über die Sonne freuen. Teilweise sind bis zu 27 Grad möglich.

Pfingstmontag

So schlecht der Pfingstsamstag war, so schön wird der Pfingstmontag. «Am Pfingstmontag bestimmt ein Ausläufer des Azorenhochs unser Wetter, trotz Quellwolken ist es so mindestens recht sonnig bei am Nachmittag angenehm temperierten 20 bis 22 Grad. Damit wird der Pfingstmontag der beste Tag des verlängerten Pfingstwochenendes, gut geeignet auch für Ausflüge», schreibt Wetter-Experte Perret. Der Süden zeigt sich wieder besonders sonnig. 26 Grad sind drin.

Wetter nach Pfingsten

Es sieht gut aus. Die Sauwetter-Tage sind erstmal überstanden. Perret: «Ab Dienstag bestimmt für ein paar Tage ein Hochdruckrücken unser Wetter, sodass es viel Sonne und ab Mittwoch auch im Norden sommerliche Temperaturen, ab Donnerstag dann sogar hochsommerliche Temperaturen um oder knapp 30 Grad gibt.»

Allerdings dürfte der Donnerstag auch der Wendepunkt für die Woche sein. Es kommen wieder dunkle Wolken auf uns zu. Gewitter sind ab Nachmittag «vor allem in den westlichen Alpen und im Jura ansteigen, am Freitag sind dann am Nachmittag und Abend besonders in den Alpen und im Jura Wärmegewitter zu erwarten».