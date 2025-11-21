Ein gezielter Griff und zack verschwindet eine Jacke nach der anderen vom Kleiderständer beim Sportgeschäft von Andy Scheiwiller in Arlesheim. Die Überwachungskamera filmt die ganze Aktion und das beherzte Eingreifen des Inhabers und seines Teams.

1/11 Die Bilder der Überwachungskamera zeigen, wie an einem Kleiderständer vor dem Sportgeschäft zahlreiche Jacken hängen. Foto: Leserreporter

Darum gehts Sportgeschäft in Basel-Landschaft wird dreist beklaut

Inhaber verfolgt Diebesbande mit dem Velo

Angela Rosser Journalistin News

Seit über 35 Jahren führt Andy Scheiwiller (67) das Sportgeschäft Scheiwi-Sport in Arlesheim im Kanton Basel-Landschaft. Auch seine Tochter arbeitet im Familienbetrieb mit. Sie war es auch, die als Erste bemerkt hatte, dass am Mittwoch von dem Kleiderständer, der vor dem Laden steht, reihenweise Jacken verschwanden.

Auf dem Video der Überwachungskamera ist deutlich zu sehen, wie hinter dem Ständer ein Mann auftaucht, und sich die Jacken krallt und nach hinten schmeisst. Kurz darauf taucht er wieder ab und verschwindet hinter der Mauer. Dann ist zu sehen, wie ein anderer Mann mit einem Ski unter dem Arm aus dem Laden und die Treppe hinunterrennt, von wo aus die Diebe zugeschlagen haben.

Diebe mit Velo verfolgt

Der Mann mit dem Ski ist Inhaber Andy Scheiwiller. «Die Treppe führt in eine Tiefgarage. Die Männer mussten einander wohl Huckepack genommen haben, um über das Geländer an die Kleidungsstücke zu kommen», sagt Scheiwiller zu Blick. Insgesamt seien es vier Täter gewesen.

«Als die Diebe geflüchtet sind, habe ich mit dem Velo die Verfolgung aufgenommen und die Polizei alarmiert», so Scheiwiller weiter. Die Einsatzkräfte seien auch kurz darauf eingetroffen und konnten die vier Männer stellen. «Machen können die aber auch nicht viel. Unter anderem, weil sie die Jacken bei ihrer Flucht zurücklassen mussten.»

Polizei bestätigt Einsatz

Die Kantonspolizei Basel-Landschaft bestätigt den Einsatz auf Anfrage. Mediensprecher Adrian Gaugler sagt, dass am Mittwochabend vier Männer kontrolliert wurden, die verdächtigt wurden, in einem Sportgeschäft einen versuchten Ladendiebstahl begangen zu haben. «Da keine der kontrollierten Personen mutmassliches Deliktsgut bei sich trug, gab es diesbezüglich keine weiteren polizeilichen Handlungen. Aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen können wir keine weiteren Angaben machen.»

Immer mehr Diebstähle

Die dreisten Diebe seien in der Asylunterkunft untergebracht, die sich ganz in der Nähe befindet, erzählt Scheiwiller. Es sei leider auch nicht das erste Mal, dass bei ihm geklaut wurde. «Die Anzahl Diebstähle haben sich in letzter Zeit extrem gehäuft», sagt der Inhaber gefrustet.

Die Männer habe er bereits früher auf Aufnahmen der Überwachungskamera gesehen. «Die waren schon öfter hier und haben wohl die Umgebung und den Laden ausgekundschaftet.» Er erzählt auch, dass bei ihm vor kurzem ein Paar Schuhe geklaut wurden und wenig später ein Mann mit genau diesen Schuhen in den Laden gekommen sei. «Richtig dreist.»

Er sei auch dafür, dass man Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, hilft. Dass sich solche Vorfälle aber immer öfter zutragen, sei aber inakzeptabel. Was man dagegen tun kann und wie er sich, seine Mitarbeitenden und seine Ware besser schützen könnte, weiss er aktuell auch nicht. Immerhin seien die Diebe leer ausgegangen. Somit bleibt ihm wenigstens der finanzielle Schaden erspart – diesmal.