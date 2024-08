In Astana machte eine Swiss-Maschine auf dem Weg von Tokio nach Zürich eine Zwischenlandung und kam von der Landebahn ab.

Swiss-Maschine muss in Astana zwischenlanden

Eine Swiss-Maschine, die gerade auf dem Weg von Tokio nach Zürich war, musste am Samstag auf dem Flughafen der kasachischen Hauptstadt Astana zwischenlanden. Das bestätigt die Swiss auf Blick-Anfrage.

Die Boeing 777-300ER kam nach der Zwischenlandung bei einer 180-Grad-Drehung auf dem Rollfeld wegen eines geschlossenen Rollwegs von der Landebahn ab. Auf Bildern war zu sehen, wie das Bugrad in einer Rasenfläche feststeckte.

Medizinischer Notfall an Bord

Bei einem Passagier (50) bestand der Verdacht, er hätte einen Schlaganfall erlitten. Das teilte die kasachische Zivilluftfahrtbehörde mit.

Der betroffene Fluggast wurde medizinischen Fachpersonal vor Ort übergeben. «Das Flugzeug wird jetzt untersucht. Die anderen 318 Fluggäste sind alle wohlauf», erklärt eine Sprecherin gegenüber Blick.

«Die Passagiere werden auf andere Verbindungen verteilt, da noch nicht klar ist, wann die zwischengelandete Maschine wieder starten kann», ergänzt sie. «Da die Umbuchungsmöglichkeiten in Astana limitiert sind, ist auch das Entsenden eines neuen Flugzeuges mit neuer Besatzung ab Zürich als Möglichkeit in Abklärung», hiess es wenig später in einer Medienmitteilung.

Aufgrund des Vorfalls wurde der Flughafen Astana für zwei Stunden geschlossen, weshalb mit Flugverspätungen zu rechnen sei, hiess es weiter.

