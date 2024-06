Deutscher Jens Fehlinger (43) wird neuer Swiss-CEO

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Deutscher Staatsbürger, Vater von zwei Kindern und Pilot: Jens Fehlinger wird per 1. Oktober neuer Swiss-CEO.

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Am letzten Arbeitstag von Dieter Vranckx (51) als Swiss-CEO wird seine Nachfolge endlich bekannt: Der Deutsche Jens Fehlinger (43) übernimmt das Steuer – allerdings erst ab 1. Oktober und nicht per sofort. In den kommenden drei Monaten wird Swiss-CCO Heike Birlenbach (57) die Geschicke der Lufthansa-Tochter ad interim leiten.

Fehlinger ist gelernter Pilot und kommt aus dem Lufthansa-Konzern, wo er seit 2006 tätig ist. Aktuell ist der Vater von zwei Kindern Chef der Lufthansa City Airlines – der jüngsten Fluggesellschaft der Gruppe. Diese nahm erst vor zwei Tagen den Flugbetrieb auf. Das dürfte auch der Grund sein, weshalb Fehlinger erst ab Oktober zur Swiss wechselt. Er wird in den kommenden drei Monaten den Start der brandneuen Airline eng begleiten. Während der Corona-Pandemie leitete Fehlinger das Krisenmanagement-Büro der Lufthansa-Gruppe und war anschliessend für das Restrukturierungsprojekt verantwortlich.

Spannend: Fehlinger ist als Pilot tätig und fliegt für die CityLine, ebenfalls eine Airline der Lufthansa-Gruppe, Flugzeuge der Airbus-A320-Familie – und das bis heute!

Neuer CEO streicht die Swissness heraus

«Ich freue mich sehr auf Swiss. Es ist ein grossartiges Unternehmen, das vor allem in den vergangenen Jahren herausragende Arbeit geleistet hat und nach der Krise als gesundes, wachsendes Unternehmen dasteht», so Fehlinger in der Mitteilung von Swiss. Er lobt das Team, das mit «Stolz die Swissness hochhält». Diese Swissness sei ein wertvolles Gut, das die Swiss einzigartig mache. «Es wird meine Aufgabe sein, dafür zu sorgen, dass dieser Wert gepflegt und bewahrt wird», so der Deutsche weiter.

«Mit Jens Fehlinger haben wir einen profunden Kenner der Branche für Swiss gewonnen», meint Swiss-VR-Präsident Reto Francioni (68). «Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in verschiedenen Bereichen innerhalb der Lufthansa Group und hat bewiesen, dass er mit Erfolg auch Innovationen in der Luftfahrt nach vorn bringen kann.»

Dieter Vranckx derweil dürfte in diesen Augenblicken seinen letzten Arbeitstag in seinem Swiss-Büro ganz in der Nähe des Flughafens Zürich-Kloten geniessen. Der Schweiz-Belgier, der im Januar 2021 mitten in der Corona-Pandemie die Geschicke der Swiss übernahm, wird ab Montag Vorstand der «Globale Märkte und kommerzielle Steuerung Hubs» der Lufthansa-Gruppe.