DE
FR
Abonnieren

Video zeigt
Dichter Rauch quillt aus Festungstunnel in Aarburg AG

Am Mittwochabend quillt dichter Rauch aus dem Festungstunnel in Aarburg AG. Ein Auto brennt. Die Feuerwehr ist im Einsatz.
Publiziert: vor 12 Minuten
Kommentieren
News Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen