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Schweiz
Dichter Rauch quillt aus Festungstunnel in Aarburg AG
Video zeigt
Dichter Rauch quillt aus Festungstunnel in Aarburg AG
Am Mittwochabend quillt dichter Rauch aus dem Festungstunnel in Aarburg AG. Ein Auto brennt. Die Feuerwehr ist im Einsatz.
Publiziert: vor 12 Minuten
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