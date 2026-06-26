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Video überrascht
Sind Zigaretten in den Selecta-Automaten zurück?

Im Video ist ein Selecta-Atuomat in der Schweiz zu sehen, der Zigaretten anbietet.
Publiziert: vor 19 Minuten
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