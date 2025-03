Opfer nach Brand in Worb BE identifiziert

Opfer nach Brand in Worb BE identifiziert

1/7 In Worb kam es zu einem Wohnungsbrand. Foto: Ralph Donghi

Am Montagmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus in Worb im Kanton Bern zu einem Brand. Im Anschluss wurde eine Frau tot aufgefunden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, handelt es sich bei der Toten um eine 33-jährige syrische Staatsangehörige. Nach aktuellem Kenntnisstand des Instituts für Rechtsmedizin kann ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden, schreibt die Polizei weiter.

Die Stimmung an der Strasse, wo die mutmassliche Gewalttat passiert ist, ist bedrückt. Kriminalpolizisten sind auch Tage nach dem Leichenfund noch vor Ort. Auch Feuerwehrmänner helfen bei der Spurensuche. «Ich kann es einfach nicht glauben, dass hier so etwas passiert sein soll», sagt eine Nachbarin zu Blick, die anonym bleiben möchte. Auch andere Hausbewohner sind schockiert. «Die Familie mit drei Kindern war immer so nett», sagt eine andere Frau. Sie will eine «Explosion» gehört haben. «Aber nicht so laut. Es ist schwierig, sie zu beschreiben.» Die Gedanken sind jetzt bei den Kindern, die ihre Mutter verloren haben und deren Vater sitzt jetzt in Haft. Blick hat kurz mit einer Tochter gesprochen. Sie und ihre Geschwister möchten jedoch nichts zum Vorfall sagen.

War es ein Tötungsdelikt?

Die Polizei hat einen 42-jährigen Mann festgenommen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der 42-jährige syrische Staatsangehörige mit dem Brand respektive dem Tod der Frau in Verbindung stehen könnte. Er wurde am Montag angehalten, schreibt die Kantonspolizei Bern. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat beim Zwangsmassnahmengericht Antrag auf Untersuchungshaft gestellt. Der Entscheid ist noch ausstehend.

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Personen, die am Montag rund um den Brand an der Blümlisalpstrasse verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst allfällige sachdienliche Informationen geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer +41 31 638 81 11 zu melden.