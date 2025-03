Am Montagmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus in Worb zu einem Brand. Dabei kam eine Frau ums Leben.

Feuer in Worb BE

1/2 Die Kantonspolizei Bern informiert am Montagnachmittag über einen Brand in Worb BE. Foto: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Angela Rosser Journalistin News

Bei einem Brand in der Berner Gemeinde Worb ist am Montagmorgen eine Frau verstorben. Wie die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung schreibt, ging die Meldung über den Brand an der Blüemlisalpstrasse kurz nach 10.30 Uhr ein. Wie die Polizei weiter schreibt, konnte die ausgerückte Feuerwehr das Feuer rasch löschen.

Die ausgerückten Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass ein Zimmer in dem Mehrfamilienhaus betroffen war. In dem Zimmer fanden sie eine leblose Person vor. Trotz umgehender Rettungsmassnahmen ist eine Frau bei dem Brand verstorben. Eine formelle Identifikation stehe noch aus, heisst es weiter. Weitere Personen wurden keine verletzt, heisst es. Die betroffene Wohnung wurde durch den Brand beschädigt. Die anderen Wohnungen sind noch bewohnbar, schreibt die Polizei weiter.