Unwetter in Olten Leservideo zeigt Starkregen und Hagel am Bahnhof

In dieser Woche wird die Schweiz von schlechtem Wetter heimgesucht. Bereits am Dienstag gab es Starkregen und Überschwemmungen in Luzern. Nun zeigt ein Leservideo aus Olten, dass es am Bahnhof stark geregnet und gehagelt hat.

Publiziert: vor 41 Minuten | Aktualisiert: vor 24 Minuten