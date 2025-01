Immer weniger Ukrainer sehen eine Zukunft in ihrer Heimat. Flüchtlinge wie Hanna Zaporozhets haben ihr ehemaliges Zuhause verloren. Was geschieht mit ihnen, sollte der Krieg dereinst enden?

«Wenn der Krieg endet, will ich in der Schweiz bleiben»

1/5 Hanna Zaporozhets mit ihrer vierjährigen Tochter Valeria. Foto: Siggi Bucher

«Ich will gar nicht daran denken», sagt Hanna Zaporozhets (30). Die Ukrainerin blickt zu Boden, zu ihrer Tochter Valeria (4), die Puppen in einen kleinen Koffer packt. «Ich will all das nicht noch einmal verlieren», sagt Zaporozhets und zeigt auf das Bett, den Schrank, den Tisch – alles, was die alleinerziehende Mutter besitzt, steht in diesem Zimmer in einem kantonalen Flüchtlingsheim in Zug.