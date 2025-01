US-Präsident Donald Trump ordnet eine 90-tägige Pause für Entwicklungshilfe an. Hiesige Hilfswerke warnen vor fatalen Folgen.

Sara Belgeri Redaktorin

Kaum im Amt macht der frisch vereidigte US-Präsident Donald Trump (78) Ernst: Er unterzeichnete eine Reihe von Dekreten, darunter eines, das weitreichende Folgen für die internationale Entwicklungszusammenarbeit haben dürfte. Der US-Präsident ordnete eine 90-tägige Pause für die Ausgabe von Entwicklungshilfe an. Er will Projekte auf Effizienz und ihre Vereinbarkeit mit seiner aussenpolitischen Agenda überprüfen. Am Freitag beschloss das US-Aussenministerium dann gar einen sofortigen Stopp für neue Ausgaben für Auslandshilfe sowie einen Arbeitsstopp für fast alle Projekte. Offen blieb, ob auch bereits bewilligte Gelder vom Moratorium betroffen sind.

Trumps Entscheid dürfte auch Auswirkungen auf die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit haben. Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) und die US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) arbeiten derzeit bei drei Projekten zusammen: in Mali, Kosovo und Serbien. Bei letzten beiden sind die USA im Lead und steuern insgesamt 16 Millionen US-Dollar bei – doppelt so viel wie die Schweiz. Auch das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) kooperiert mit den USA bei Projekten im Bereich Wirtschaftsgouvernanz.