Humanitäre Hilfe Luzern leistet 2024 humanitäre Hilfe von über einer Million Franken

Die Stadt Luzern hat 2024 erstmals in einem grösseren Umfang Beiträge an die humanitäre Hilfe geleistet. Sie schüttete dabei 1,1 Millionen Franken aus, wie sie am Freitag bekannt machte.

Publiziert: vor 21 Minuten