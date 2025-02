Traurige Gewissheit Zermatter Amateurkicker Jakov Jelkic (†24) ist in Alicante gestorben

Nachdem der junge Walliser Fussballer Jakov Jelkic am Samstag in Alicante als vermisst gemeldet wurde, erreicht am Montag die traurige Nachricht die Angehörigen. Jakov ist tot.