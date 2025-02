1/5 Der Hobykicker Jakov Jelkic verschwand während eines Mannschaftsausflugs im spanischen Alicante. Seine Familie schickte Blick das Foto des jungen Mannes. Foto: zVg

Auf einen Blick Jakov Jelkic aus Zermatt wird in Spanien vermisst

Er verschwand während eines Mannschaftsausflugs nach einer Nacht im Nachtclub

Letzte Sichtung auf Überwachungskameras um 3.30 Uhr in Hotelnähe Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marian Nadler Redaktor News

Samstagabend in Zermatt VS: Die Polizei klingelt bei den Jelkics. Die Beamten haben schlechte Neuigkeiten. Familienmitglied Jakov (24) ist seit Samstagmorgen verschwunden – in den Ferien im spanischen Alicante.

Jetzt zittert die Familie um den jungen Mann. «Jakov ist sehr hilfsbereit, zuverlässig, er ist ein ganz lieber Mensch, hat für alle ein offenes Ohr, hat keine Geldprobleme, einen guten Job. Jakov ist ein anständiger junger Mann», sagt seine Schwester Janja Jelkic dem «Walliser Boten».

Am Nachmittag hob er 150 Euro ab

Im Oberwallis kennt man den 24-Jährigen vor allem als Fussballer. Er lief für die Teams in Zermatt, St. Niklaus und Naters auf. Seine Lehre machte er bei der Raiffeisenbank, seine Freundin lebt in Varen VS. Im Anschluss an seine Armeezeit zog es ihn nach Freiburg.

Der Hobbykicker war am Freitag mit seinen neuen Teamkameraden vom FC Granges-Paccot nach Spanien geflogen. Um 15.30 Uhr meldete sich Jelkic bei seinen Eltern. «Wir sind angekommen und es geht mir gut. Das Hotel ist toll», gab er durch. Am Nachmittag holte er an einem Bancomaten 150 Euro.

Jakov verlor seine Jacke – und dann?

Der Mannschaftsausflug wurde am Abend feuchtfröhlich, man besuchte eine Diskothek. Als die Gruppe den Nachtclub verliess, sagte Jelkic, er müsse kurz zurück, um seine Jacke zu suchen. Das Kleidungsstück konnte er nicht finden. In Begleitung eines Teamkollegen unternahm er anschliessend einen erneuten Versuch, seine Jacke zu finden. Dabei verloren sie sich aus den Augen.

Seine Teamkameraden gingen zurück ins Hotel. Jakov Jelkic verliess das Nachtclub-Gebäude um 2.30 Uhr ein letztes Mal. Eine Stunde später sollen ihn Überwachungskameras in der Nähe des Hotels eingefangen haben. Seiner Freundin schrieb er zu diesem Zeitpunkt: «Mir geht es gut.»

Janja Jelkic erklärt, dass man auf den Aufnahmen sehen könne, wie ihr Bruder in die falsche Richtung abbiege. «Vielleicht wollte er sich noch etwas zu essen holen oder jemandem helfen», mutmasst sie. Es ist das letzte Lebenszeichen.

1:07 Mitten im Winter: Schwitzen in Alicante bei 25 Grad

Am Samstagvormittag bemerkten die Fussballer, dass Jakov nicht da war. Sie besorgten sich einen Schlüssel zu seinem Zimmer. Es war leer. Sie begannen nach ihrem Teamkollegen zu suchen, meldeten sich schliesslich bei der Polizei. Den Beamten sagten sie: Jakov sei nie «ohne Vorwarnung» gegangen. «Wir befürchten, dass ihm etwas Schlimmes passiert ist.»

«Mein Vater und Jakovs Freundin werden am Montag um 11 Uhr nach Alicante fliegen», sagt Janja Jelkic zum «Walliser Boten».