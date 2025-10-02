Ende August wurde eine 42-jährige Frau leblos im Bodensee aufgefunden. Die Polizei hat nun ihren Ehemann wegen vorsätzlicher Tötung festgenommen.

1/4 Ende August wurde eine Frau leblos im Bodensee aufgefunden.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag mitteilt, wurde eine Ende August im Bodensee leblos aufgefundene nigerianische Frau (†42) mutmasslich Opfer eines Tötungsdeliktes. Die Kantonspolizei verhaftete ihren nigerianischen Ehemann. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hat nun eine Untersuchung eröffnet, um die Umstände, welche zum Tod der Frau geführt haben, abschliessend abzuklären. Die Staatsanwaltschaft geht mittlerweile von einem Tötungsdelikt aus.

Der verhaftete 49-jährige Ehemann befindet sich nun in Untersuchungshaft. Das Opfer und ihr Ehemann lebten in einem gemeinsamen Haushalt. Wie immer gilt die Unschuldsvermutung.

Todesumstände unklar

Die Verstorbene war nicht in der Region wohnhaft. Am 27. August hielt sie sich aktuellen Erkenntnissen zufolge im Bereich zwischen Würth-Gebäude und dem Bahnhof Rohrschach auf. Die Kantonspolizei betont, dass jedoch nicht ausgeschlossen werden könne, dass die Frau bereits am Vortag in Rohrschach gewesen sei.

Mutmasslich soll die Frau ihre Plastiktragetasche zwischen zwei Baumstämmen auf einer Wiese westlich des Würth-Gebäudes abgelegt haben und begab sich danach ins Wasser. Sie trug dabei einen beigen Slip, einen schwarzen BH, schwarz-gelbe Schwimmflossen sowie eine schwarze Schwimmbrille.

Am 27. August kurz vor 21 Uhr wurde die Frau einige Meter von der äusseren Hafenmauer des Segelhafens Rorschach entfernt unter Wasser aufgefunden. Zur Abklärung der genauen Todesumstände sucht die Kantonspolizei nun nach Zeugen, die die beschriebene Frau gesehen oder anderweitig Angaben machen können.





+++ Update folgt +++