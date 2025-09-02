Am vergangenen Mittwochabend ist im Bodensee eine leblose Frau entdeckt worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Nigerianerin sich zum Schwimmen in den See begeben hat.

Foto: Keystone/Ennio Leanza

Janine Enderli Redaktorin News

Bei der aufgefundenen Person handelt es sich um eine 42-jährige Nigerianerin, wie die St. Galler Polizei in einem Communiqué schreibt. Die Frau war nicht in der Region wohnhaft.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen dürfte sie sich am Mittwoch im Bereich Würth-Gebäude / Bahnhof Rorschach aufgehalten haben. «Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Verstorbene auch bereits am Vortag in Rorschach war und sich an anderen Örtlichkeiten aufgehalten hat», heisst es in der Mitteilung.

Todesumstände unklar

Mutmasslich deponierte die Verstorbene ihre Plastiktragtasche zwischen zwei Baumstämmen auf einer Wiese und begab sich anschliessend ins Wasser. Dabei trug sie einen beigen Slip, einen schwarzen BH, schwarz-gelbe Schwimmflossen sowie eine schwarze Schwimmbrille.

Am Mittwochabend wurde die Frau einige Meter von der äusseren Hafenmauer des Segelhafens Rorschach entfernt unter Wasser aufgefunden.

Um die Umstände ihres Todes zu klären, sucht die Kantonspolizei St. Gallen Zeugen. Personen, welche die beschriebene Frau gesehen haben oder anderweitig Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Thal zu melden.