Im Juni hatte die Kantonspolizei Zürich in einer Wohnung in Oberglatt einen toten Mann aufgefunden. Nun bittet sie die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung nach dem Täter.

Tötungsdelikt in Oberglatt ZH

Der 27-jährige Temesgen Abrha Tedla ist dringend tatverdächtig, seinen 18-jährigen Mitbewohner in Oberglatt getötet zu haben.

Angela Rosser Journalistin News

Am späten Samstagabend des 14. Juni hat die Kantonspolizei Zürich in einer Wohnung in Oberglatt einen toten Mann aufgefunden – sie geht von einem Tötungsdelikt aus.

Wie die Kantonspolizei am Montag, 7. Juli, in einer Medienmitteilung schreibt, gelangt die Kantonspolizei Zürich an die Öffentlichkeit und bittet die Bevölkerung nach Hinweisen zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen Temesgen Abrha Tedla.

Der 27-jährige Eritreer ist dringend tatverdächtig, schreibt die Polizei. Trotz intensiver Fahndungsmassnahmen konnte er noch nicht festgenommen werden. Der Gesuchte ist von schlanker Statur. Hinweise zum Aufenthaltsort des 27-Jährigen können an die Kantonspolizei Zürich unter +41 58 648 48 48 gerichtet werden.

Eine Anwohnerin alarmierte an besagtem Samstag aufgrund eines heftigen Streits die Polizei. Vor Ort an der Zürcherstrasse in Oberglatt fanden die Beamten einen schwerverletzten 18-jährigen Eritreer. Trotz Reanimation konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Laut Kantonspolizei Zürich sicherten Forensiker Spuren und eine mögliche Tatwaffe. Die Hintergründe der Tat sind nach wie vor unklar.