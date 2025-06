In der Nacht auf Sonntag wurde die Kantonspolizei Zürich wegen eines Streits zu einer Wohnung in Oberglatt gerufen. Dort fanden sie einen toten Mann auf. Sie geht von einem Tötungsdelikt aus.

An der Zürcherstrasse in Oberglatt kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Tötungsdelikt. Foto: Symbolbild

Angela Rosser Journalistin News

Wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilt, wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein junger Mann in einer Wohnung in Oberglatt getötet. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Eine Anwohnerin alarmierte die Polizei wegen eines heftigen Streits. Vor Ort an der Zürcherstrasse fanden die Beamten einen schwerverletzten 18-jährigen Eritreer. Trotz Reanimation konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Laut Kantonspolizei Zürich sicherten Forensiker Spuren und eine mögliche Tatwaffe.

Die Staatsanwaltschaft geht von einem Tötungsdelikt aus. Die Fahndung nach dem flüchtigen Täter läuft auf Hochtouren. Neben der Kantonspolizei waren auch Stadtpolizei Bülach, Polizei RONN, Rettungsdienst und Notfallseelsorge im Einsatz. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.