Die Eltern der im vergangenen Jahr in Lodrino TI getöteten Sexarbeiterin Ana Maria kämpfen um Gerechtigkeit. Der Fall wurde eingestellt, ihr Partner ist verschwunden, und einen Anwalt kann sich die Familie nicht leisten.

Darum gehts Rumänische Sexarbeiterin Ana Maria (†21) wurde am 26. Januar 2025 ermordet

Eltern kritisieren fehlende Unterstützung und vermissen Antworten vom Ex-Partner

Ermittlungen im Tessin seit Juli 2025 eingestellt; Enkelin beim Jugendamt

Marian Nadler Redaktor News

Mit dem 26. Januar 2025 hat sich für die Eltern von Ana Maria* (†21) alles geändert. An diesem Tag wurde die junge rumänische Sexarbeiterin in Lodrino TI getötet. Mehrfach stach der Besitzer eines Bauernhauses (†27) damals auf die Rumänin ein, anschliessend versuchte er, sich mit einer Schusswaffe selbst zu richten. Er verstarb wenig später im Spital. Ein Stich in den Hals erwies sich für die Prostituierte als tödlich.

Nun äussern sich die Eltern gegenüber dem Nachrichtenportal «Tio.ch». Rund ein Jahr nach dem Verbrechen sind sie noch immer verzweifelt. «Psychisch sind wir am Ende. Wir bekommen keine Unterstützung», ärgern sie sich. Die Familie von Ana Maria lebt in Italien.

Familie kann sich keinen Anwalt leisten

Bis heute warten sie darauf, dass jemand sie an den Ort des Verbrechens begleitet, wo ihre Tochter starb. «Es ist nichts passiert», sagt die Mutter. «Wir warten ständig auf etwas, das nie kommen wird.»

Im Tessin wurden die Ermittlungen Ende Juli eingestellt und der Fall zu den Akten gelegt. Merkwürdig: Der damalige Lebensgefährte ihrer Tochter ist seit dem Vorfall verschwunden. Der Mann soll sie an jenem verhängnisvollen Abend zum Todeshaus begleitet haben. «Er hat jeglichen Kontakt zu uns abgebrochen», sagt der Vater.

Die Eltern fragen sich: Warum liess ihr Partner zu, dass sie sich prostituierte? «Unsere Tochter war ein ganz liebes Mädchen», erzählt die Mutter. «Wir haben ein Recht auf eine Erklärung. Er war ihr Partner. Sie hatten eine gemeinsame Tochter. Wie kann es sein, dass er Ana Maria zu bestimmten Treffen mitgenommen hat? Wir wollen die ganze Wahrheit wissen.»

Die Mutter fügt hinzu: «Aber wir haben nicht das Geld für einen Anwalt. Deshalb wird alles im Dunkeln bleiben.» Die Enkelin befindet sich in Obhut des Jugendamtes.

* Name bekannt