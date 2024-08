1/2 Der 59-jährige Schweizer wurde bereits am Dienstag in Mendrisiotto festgenommen, wie die Tessiner Kantonspolizei am Samstag mitteilte (Symbolbild).

Cédric Hengy Redaktor News

Im Kanton Tessin ist ein Mann nach einem häuslichen Streit mit einer Frau festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann unter anderem versuchte Tötung vor.

Der 59-jährige Schweizer wurde bereits am Dienstag in Mendrisiotto festgenommen, wie die Tessiner Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Er befand sich danach in Untersuchungshaft.

Keine lebensbedrohlichen Verletzungen

Die Frau war bei dem häuslichen Streit verletzt und in ein Spital gebracht worden, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich gewesen, hiess es von den Behörden.

Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein. Sie wollte keine Details zu Fall bekannt geben.