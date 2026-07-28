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Tessin
Auto brennt vor Gotthard: Strasse gesperrt
Feuerwehr im Einsatz
Leser filmt Brand auf der A2 vor dem Gotthard
Auf der Autobahn A2 Richtung Chiasso brennt ein Fahrzeug. Die Strasse ist aktuell gesperrt.
Publiziert: 21:05 Uhr
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