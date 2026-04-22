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Pia Wertheimer über Systemstörung bei Skyguide
Systemstörung bei Skyguide
«Mussten Kapazität um 30 Prozent reduzieren»
Ein technisches Problem im Kontrollzentrum von Skyguide in Dübendorf beeinträchtigt den Betrieb auf dem Flughafen Zürich. Es kommt zu Einschränkungen.
Publiziert: 18:04 Uhr
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