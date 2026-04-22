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Systemstörung bei Skyguide
«Mussten Kapazität um 30 Prozent reduzieren»

Ein technisches Problem im Kontrollzentrum von Skyguide in Dübendorf beeinträchtigt den Betrieb auf dem Flughafen Zürich. Es kommt zu Einschränkungen.
Publiziert: 18:04 Uhr
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