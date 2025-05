Alternative Routen und Reisezeiten

Wer Richtung Italien fährt, muss ausserdem am Grenzübergang Chiasso-Brogeda mit Wartezeiten rechnen. Wer dem Stau ausweichen will, fährt laut dem TCS am besten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag oder am frühen Freitagmorgen gen Süden. Am Freitag dürfte sich die Verkehrslage beruhigen.

Wenn Reisende aus der Ostschweiz und dem Grossraum Zürich dem Gotthard-Stau ausweichen wollen, empfiehlt sich laut TCS die San Bernardino-Route über die A13. Diese Umfahrung lohne sich, wenn die Wartezeit am Gotthard mehr als eine Stunde betrage.

Als der San Bernardino-Tunnel aufgrund eines Fahrzeugbrandes 2018 geschlossen werden musste, wuchs der Stau vor dem Gotthard auf satte 25 Kilometer an. Foto: KEYSTONE

Reisende aus der Westschweiz Richtung Italien benutzen am besten den Tunnel durch den Grossen St. Bernhard oder den Montblanc-Tunnel. Voraussichtlich wird es aber auch dort zu Staus kommen.

Auch beim BLS-Autoverlad zwischen Brig VS und Iselle in Italien ist gemäss Astra mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Infolge Sanierungsarbeiten am Simplontunnel verkehren die Züge auch während der Feiertage nur alle zwei statt alle eineinhalb Stunden. An den Verladestationen an der Furka VS, am Lötschberg VS und am Vereina GR seien ebenfalls Wartezeiten möglich.

Auch beim Autoverlad ist mit Wartezeiten zu rechnen. Alternative Reisezeiten können helfen. Foto: Keystone

Die Pässe Furka und Nufenen sollten ab den Auffahrtstagen wieder offen sein. Die Termine sind aber ohne Gewähr und können sich abhängig von der Witterung verschieben. Es empfiehlt sich daher, vor jeder Passfahrt den Strassenzustand abzuklären.