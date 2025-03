Am Wochenende heisst es, es wird wieder an der Uhr gedreht – die Sommerzeit beginnt. Die Zeitumstellung ist unbeliebt und umstritten. Warum es dennoch kein Ende gibt, erfährst du im Überblick.

Sommerzeit am Wochenende

1/4 Die Sommerzeit beginnt: Sonntagnacht wird die Zeit um 2 Uhr eine Stunde nach vorn auf 3 Uhr umgestellt. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Zeitumstellung auf Sommerzeit: Uhren werden eine Stunde vorgestellt

Schlafforscher empfehlen frühere Anpassung des Tagesrhythmus für leichtere Umstellung

EU-Pläne für Ende der Zeitumstellung liegen auf Eis Die Blick KI ist noch am lernen und kann Fehler machen. Fragen zum Sport und Wetter können noch nicht beantwortet werden. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Am Wochenende stellt sich wieder einmal die halbjährliche Frage – muss ich meine Uhren nach vorn oder hinten drehen? Mit Beginn der Sommerzeit lautet die Antwort: nach vorn. Sonntagnacht springt die Zeit um 2 Uhr eine Stunde nach vorn auf 3 Uhr.

Die Winterzeit endet und die Sommerzeit sorgt für längere Frühlings- und Sommerabende. Doch die Umstellungszeit ist nicht ohne: Viele leiden unter Schlafproblemen während der Anpassung an die neue Zeit. Schlafforscher betonen, dass es einigen auch an Leistungsfähigkeit mangele und die Unfallgefahr steige.

So gewöhnst du dich leichter an die neue Zeit

Einige Schlafforscher raten deshalb, mit der Umgewöhnung schon früher zu beginnen. Es sei sinnvoll, etwa schon am Samstag eine halbe Stunde früher in den Tag zu starten, die Mahlzeiten zeitlich anzupassen und früher zu Bett zu gehen. Besonders die Umstellung auf die Sommerzeit trifft durch das frühere Aufstehen auf wenig Beliebtheit. Spanische Forscher empfehlen nun, die Zeitumstellung zu verschieben.

In der EU wird seit langem über ein Ende der Zeitumstellung diskutiert. Konkrete Pläne gab es bereits 2018, die EU-Kommission legte einen entsprechenden Gesetzentwurf vor. Das Europäische Parlament stimmte zu, das für 2019 geplante Ende der Zeitumstellung verschob sich jedoch auf 2021. Allerdings zogen die Mitgliedstaaten nicht mit und seitdem liegen die Pläne auf Eis.

Die EU will keinen Flickenteppich

Das Hauptproblem: Man ist sich uneins, welche Zeit behalten werden soll – die sogenannte Normalzeit, also die nun endende Winterzeit, oder die Sommerzeit. Einen Flickenteppich mit mehreren Zeitzonen will man jedoch auch nicht. Einige EU-Staaten stellen sich grundsätzlich gegen eine Abschaffung der Zeitumstellung.

1981 wurde die Zeitumstellung in der Schweiz eingeführt. Ein halbes Jahr zuvor führten bereits Deutschland, Österreich und weitere europäische Länder die Zeitumstellung definitiv ein. Dass die Schweiz erst später folgte, lag an einer Absage des Referendums für die Einführung der Zeitumstellung. Für ein halbes Jahr existierte die Schweiz als Zeitinsel, was zu wirtschaftlichen Einbussen führte.

2020 scheiterte eine Initiative zur Abschaffung der Zeitumstellung bereits im Sammelstadium. Ein Alleingang der Eidgenossen ohne die EU erscheint unwahrscheinlich, denn eine erneute zeitliche Abkapselung wäre von Nachteil.

Energieeinsparungen sind umstritten

Ursprünglich wurde die Sommerzeit aus Gründen der Energieeinsparung eingeführt. Die Überlegung: Weniger Beleuchtung und weniger Strom werden verbraucht, wenn sich der Tag um eine Stunde nach vorn «verschiebt». Ob die Zeitumstellung ihren ursprünglichen Zweck tatsächlich erfüllt, wird immer wieder kritisiert.

Untersuchungen belegen, an der einen Stelle gebe es Einsparungen, an der anderen aber einen Mehrverbrauch. Im Sommer bleibt es länger hell und damit das Licht länger aus. Beim Aufstehen im Frühling oder Herbst ist es jedoch kühl und dunkel – das heisst, es braucht mehr Licht und es wird mehr geheizt.