Sie gaben sich als Bankangestellte aus 150'000 Franken mit neuer Betrugsmasche ergaunert

Bei zwei Betrugsdelikten sind in Basel-Stadt in den letzten Tagen 150'000 Franken ergaunert worden. Betrüger gelangten über das Telefon an Kontozugangsdaten, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.