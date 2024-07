Töff-Fahrer (42) landet nach heftigem Unfall in Strengelbach AG im Spital

Am Dienstagabend wurde ein Töff-Fahrer bei einem Unfall in Strengelbach AG schwer verletzt. Mittlerweile ist der Mann aber ausser Lebensgefahr.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Der in einer Kurve von der Langenthalerstrasse abgekommene Töff-Fahrer stürzte einen Abhang hinunter.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein Töff-Fahrer ist am Dienstagabend in Strengelbach AG in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und einen Abhang hinuntergestürzt. Er wurde mit schweren Verletzungen mit einem Helikopter in ein Spital geflogen, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte.

Der 42-Jährige sei kurz vor 22.00 Uhr auf der Langenthalerstrasse in Richtung Dorfzentrum gefahren, als er aus vorerst unbekannten Gründen die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren habe. Eine aufmerksame Passantin habe umgehend die Polizei und den Rettungsdienst alarmiert.

Die Besatzung der Ambulanz habe dann einen Rettungshelikopter angefordert. Das Unfallopfer ist schwer verletzt, aber ausser Lebensgefahr, wie die Polizei schreibt.