Ein Streit ist am Freitagabend in Untersiggenthal eskaliert. Zuerst wurde ein Jugendlicher bedroht, dann flog eine Rakete in eine Grupper Jugendlicher.

Bei dem Vorfall wurden zwei Personen verletzt. (Symbolbild)

Johannes Hillig Redaktor News

Es ist kurz nach 21 Uhr am Freitag, als bei der Kantonalen Notrufzentrale

eine Auseinandersetzung auf dem Sportplatz am Kornfeldweg in Untersiggenthal gemeldet wird. Ein Deutscher (15) bedrohte mutmasslich einen Schweizer (16) mit einem Kamm,

der wie ein Messer aussah, und diesen dem 16-Jährigen an dessen Hals hielt.

In der Folge wurde gemäss ersten Ermittlungen eine Feuerwerksrakete gegen eine Personengruppe auf dem Sportplatz, welcher auch der 16-jährige Schweizer angehörte, gezündet. Ein Jugendlicher (12) und

ein Mann (19) erlitten oberflächliche Verbrennungen. Der 15-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Jugendanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet.