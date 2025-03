414 364 Schweizer sind Stand 31. Januar 2025 verschuldet. Foto: Getty Images

Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Qendresa Llugiqi Reporterin News

Schuldenland Schweiz: Die Zahl der verschuldeten Menschen wächst, darunter auch rund 11'000 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren. Blick ist mit Nadia Toma, Sozialarbeiterin und Schuldenberaterin der Triangel Beratung in Zug, und Pascal Pfister, Geschäftsleiter der Schuldenberatung Schweiz, der Frage nachgegangen, warum Junge anfälliger für Schulden sind – und warum so viele junge Männer für dicke Boliden in die Finanzfalle tappen.