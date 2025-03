Ex-Starkoch Simon Adam bezahlte Prostituierte statt Lieferanten – und hat schon wieder neue Schulden Dieser Pleite-Gastronom ist unverbesserlich!

Der einst gefeierte Spitzenkoch Simon Adam (38) gerät erneut in finanzielle Schwierigkeiten. Trotz Verurteilung wegen Misswirtschaft häuft er in neuen Gastro-Projekten Schulden von über 715'000 Franken an. Adam benutzte falsche Namen, um Lieferanten zu täuschen.

