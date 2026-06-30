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Regen und Gewitter zieht über die Schweiz
Schweiz droht Wetterchaos
In Thun schüttet es schon wieder
Nach der Hitze kommt der Umschwung: Über der Schweiz ziehen Gewitter auf, begleitet von kräftigen Schauern und sinkenden Temperaturen.
Publiziert: vor 27 Minuten
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