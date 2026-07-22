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Leserreporter-Video zeigt: Schreinerei steht in Vollbrand
Schreinerei im Schächental
Leservideo zeigt den Vollbrand
Ein Leserreporter filmt den Vollbrand im Urner Schächental. Seit Mittwochmorgen ist in Spiringen ein Grossbrand. Polizei und Feuerwehr evakuieren Anwohner.
Publiziert: vor 56 Minuten
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