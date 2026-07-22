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Schreinerei im Schächental
Leservideo zeigt den Vollbrand

Ein Leserreporter filmt den Vollbrand im Urner Schächental. Seit Mittwochmorgen ist in Spiringen ein Grossbrand. Polizei und Feuerwehr evakuieren Anwohner.
Publiziert: vor 56 Minuten
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